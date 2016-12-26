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Китай резко раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела Тайваня
Политика

Китай резко раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела Тайваня

Вчера 5:35
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Китай резко раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела Тайваня

Пекин, 26 декабря. Власти Китая выразили решительный протест Соединенным Штатам в связи с подписанным Обамой законопроектом, предусматривающий военное сотрудничество с Тайванем — территорией, которую официальный Пекин считает своей.

«Мы выступаем решительно против, и уже сделали представление американской стороне», — отмечается в распространенном внешнеполитическим ведомством Поднебесной официальном сообщении.

МИД Китая призывает власти Соединенных Штатов отказаться от своих планов, дабы избежать возможного ухудшения отношений КНР и США. Кроме того, претворение в жизнь американских идей может поставить под сомнение стабильность и мир в Тайваньском проливе.

Напомним, что Барак Обама на минувшей неделе подписал закон о военном бюджете США, согласно которому, в частности, предполагается программа по военному сотрудничеству с Тайванем.

Однако как стало известно, избранный президент Дональд Трамп пообещал после вступления в должность отменить до 70% указов своего предшественника.
 

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Алексей Громов
#барак обама #дональд трамп #сша
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