Число жертв «Боярышника» достигло в Иркутске 76 человек

Иркутск, 26 декабря. За выходные число жертв отравления содержащей спирт жидкостью «Боярышник» увеличилось до 76 человек. Об том со ссылкой на пресс-службу Минздрава Иркутской области сообщает ТАСС.

«За выходные с подозрением на отравление метиловым спиртов в больницы Иркутска поступили два человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек», — цитирует слова представителя пресс-службы ведомства издание.

Сообщается, что в настоящее время в больницах города продолжают находиться 18 отравившихся «Боярышником», еще 20 человек за прошедшую неделю были выписаны, 9 покинули больницу самовольно.

Напомним, ранее сообщалось, что следователям удалось обнаружить в Иркутске склад с метанолом, который использовался для производства спиртовой продукции. На месте было изъято более 10 тонн метилового спирта и более шести тонн содержащего метанол автомобильного стеклоочистителя.