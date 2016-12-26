Премьер-министр Японии посетит Перл-Харбор в ответ на визит Обамы в Хиросиму

Токио, 26 декабря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ почтит память погибших от японской атаки на Перл-Харбор американцев во время двухдневного визита на Гавайи, сообщают японские СМИ.

Сообщается, что двухдневный визит начнется с посещения ставшей объектом внезапной атаки японской авиации 7 декабря 1941 года американской военной базы Перл-Харбор. Во второй день визита Синдзо Абэ встретится с действующим президентом США Бараком Обамой на его родине, в Гонолулу. Ожидается, что на встрече лидеры двух стран подтвердят значимость военного союза США и Японии.

Напомним, ранее Барак Обама возложил цветы к мемориалу памяти жертв сброшенной американцами на Хиросиму атомной бомбы.