Ученые изобрели материал, способный «лечить» искусственные мышцы

Вашингтон, 26 декабря. Американские ученые разработали новый материал с уникальными физическими свойствами, который, в частности, может «лечить» искусственные мышцы.

Как сообщает «Индикатор», уникальная разработка может быть использована при создании так называемой «искусственной мышцы», то есть устройства, способного под воздействием внешних факторов менять свои физические свойства.

Кроме того, возможности разработанного материала позволят «наделить» роботов способностью к регенерации. Например, будут «заживляться» различные механические повреждения, или литий-ионные аккумуляторы смогут дольше работать.

