Мосгорсуд проверит законность ареста топ-менеджера Роскосмоса

Москва, 26 декабря. В Мосгорсуде пройдет заседание, на котором будет рассмотрена законность ареста проходящего по делу о мошенничестве на 200 млн рублей топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова.

Сегодня в Мосгорсуде состоится заседание, на котором будет рассмотрено дело о законности ареста исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова.

Ранее Басманный суд Москвы решил заключить Евдокимова под стражу на два месяца. При этом адвокаты топ-менеджера просили освободить его под залог в 30 млн рублей. Однако против этого выступили сотрудники правоохранительных органов, поскольку Евдокимов владеет недвижимостью на Мальте и, по их мнению, может попытаться скрыться.