Обследованием места крушения Ту-154 займутся два подводных аппарата РГО

Сочи, 26 декабря. В самые ближайшие часы в Сочи ожидают прилета специального рейса, который доставит для работы на месте катастрофы Ту-154 два подводных аппарата.

Обитаемые амфибии C-Quester и C-Explorer, предоставленные Русским географическим обществом (РГО), могут работать автономно до восьми часов. Один из аппаратов может погружаться на глубину до 100 метров, второй — до 300.

Как сообщает пресс-служба РГО, подводные аппараты хорошо зарекомендовали себя ранее во время научных исследований, а также в других подобных операциях и мониторинге подводных объектов.

Прибытие специального рейса с амфибиями C-Quester и C-Explorer на борту ожидается в аэропорту «Адлер» в ближайшие часы.

