Элтон Джон глубоко шокирован смертью Джорджа Майкла

Лондон, 26 декабря. Внезапная смерь Джорджа Майкла стала глубоким шоком для Элтона Джона: мировой культурный истеблишмент продолжает оплакивать умершего британского певца.

«Я потерял любимого друга», — написал в своем аккаунте в Instagram еще одна музыкальная легенда Великобритании, назвав Майкла добрейшим души человеком и блестящим артистом.

Как сообщается, известие о кончине 53-летнего артиста стало ударом для Джона. «Моё сердце с его семьей и всеми его поклонниками», — резюмировал Элтон, добавив в конец сообщения хэштег #RIP.

Напомним, что Джордж Майкл скончался накануне в графстве Оскфордшир на юге Англии. Что стало точной причиной артиста — пока не сообщается.