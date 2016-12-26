Путин будет участвовать в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС, где примут новый Таможенный кодекс союза

Москва, 26 декабря. Владимир Путин и представители стран ЕврАзЭс подпишут на саммите в Петербурге новый Таможенный кодекс.

В понедельник заканчивает рабочий визит президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург. Ожидается, что в этот день он обсудит с президентом Казахстана международные и двусторонние вопросы. Также в понедельник в Президентской библиотеке имени Ельцина состоятся саммиты Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сообщается, что на саммите ЕврАзЭС планируется подписание нового Договора о Таможенном кодексе союза и принятие целого пакета документов, которые будут способствовать созданию единого евразийского рынка. Также на саммите будут подведены итоги работы союза за минувшие два года и утверждены основные направления деятельности ЕврАзЭС на 2017 год.