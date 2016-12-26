Полыхающий кинотеатр в Астрахани тушат более 70 человек

Астрахань, 26 декабря. На тушении крупного пожара в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани работают более 70 человек и 24 единицы техники.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, площадь пожара в развлекательном заведении достигла 1200 квадратных метров, огнем охвачены второй и третий этаж здания.

Возгорание в находящемся на капитальном ремонте кинотеатре произошло сегодня ночью, примерно около двух часов (01:00 мск). Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный номер вызова.

Как уточняется, горит та часть здания, где находится зимний сад. Поступают сообщения об обрушении стеклянных перекрытий. Данных о том, что на пожаре кто-то пострадал, не поступало.

На месте происшествия продолжают работать пожарные.

