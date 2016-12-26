Семьям погибших в крушении Ту-154 членов ансамбля имени Александрова выплатят по миллиону рублей

Москва, 26 декабря. Семьи погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном артистов ансамбля имени Александрова получат по миллиону рублей.

По предварительным данным, все 64 погибших при крушении в районе Сочи самолета Ту-154 члена ансамбля были застрахованы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования сообщает издание «РИА Новости». В скором времени планируется выяснить, у кого из погибших были иждивенцы и провести встречи с родственниками разбившихся членов ансамбля имени Александрова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны России выплатит семьям каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем пассажира компенсации в размере 5,8 млн рублей.