Роскосмос придумал, как «сдуть» мусор с земной орбиты

Москва, 26 декабря. Разработки космического уборщика, способного «сдувать» отработавшие аппараты с орбиты струей реактивного двигателя, идут в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения — головной научной организации Роскосмоса.

Аппарат будет оснащен ионными двигателями с противоположных сторон. При приближении к отработавшему космическому аппарату "санитар космоса" включает двигатели на равную мощность.

«За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты», — пояснил гендиректор института Олег Горшков газете «Известия».

Эксперты отмечают, что проблема космического мусора становится с годами все более острой. Если не принять мер, то полеты в космос через 100-200 лет станут невозможны.