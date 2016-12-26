Сильное течение стало причиной большого разброса обломков Ту-154

Сочи, 26 декабря. Сильное течение в Черном море в районе крушения самолета Ту-154 стало причиной того, что обломки лайнера разбросало на огромной площади.

Об этом заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов, объясняя причину того, что поисковые работы ведутся на большой площади и займут достаточно долгое время.

Также министр, возглавивляющий государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154, заявил, что о причинах случившейся трагедии говорить очень преждевременно. Для того, чтобы составить объективную картину надо собрать воедино все данные, — подчеркнул Соколов.