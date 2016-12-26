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Военных Великобритании напугали российские «Курганцы» и «Арматы»
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Военных Великобритании напугали российские «Курганцы» и «Арматы»

Сегодня 4:00
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Военных Великобритании напугали российские «Курганцы» и «Арматы»

Москва, 26 декабря. Великобритания на случай «отражения российской угрозы» создаст  сверхмобильные «ударные бригады» для противодействия  танкам «Армата» и боевым машинам «Курганец». Об этом со ссылкой на британское министерство обороны сообщает газета «Известия».

Каждая бригада будет включать по два полка, на вооружении которых поставят боевые машины на базе «Аякс». В каждой бригаде будет до 100 единиц бронетехники. В 2017 году планируется создание специальной экспериментальной группы для доработки концепции «ударных бригад». Первое подобное подразделение в составе британской армии появится лишь в 2020 году.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что боевые машины на базе «Аякс» в техническом плане уступают «Армате» и «Курганцу» и боевая эффективность «ударных бригад» вызывает у них серьезные сомнения.

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Алексей Громов
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