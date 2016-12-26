Чуркин объяснил, чем плоха резолюция ГА ООН по военным преступлениям в Сирии

Москва, 26 декабря. Виталия Чуркин предупредил о непредсказуемых юридических последствиях принятой Генассамблеей ООН резолюции о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в Сирии. Свое мнение постпред России в Совбезе ООН изложил в интервью «Российской газете».

Чуркин указал, что не считает решение Генеральной ассамблеи (ГА) верным и убежден, что орган просто не имеет полномочий для создания подобных структур. Кроме того, постпред отметил основанный на добровольных взносах способ финансирования новой структуры, который может привести к злоупотреблениям.

«Это по сути означает, что те, кто станет давать деньги, спонсировать эту группу, будут ожидать от нее результатов, которые их устроят. Понятно, что это будут расследования, носящие «антидамасский», «антиасадовский» характер», — заявил в интервью Виталий Чуркин.

Напомним, ранее ГА ООН приняла резолюцию о создании новой структуры, которая будет собирать и анализировать доказательства военных преступлений в Сирии.