Трагедия на Кубани: 12-летний мальчик случайно застрелил 6-летнюю сестру

Ростов-на-Дону, 26 декабря. Двенадцатилетний мальчик случайно застрелил из охотничьего ружья свою шестилетнюю сестру в Краснодарском крае, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

Трагедия произошла около 8.00 мск утром 25 декабря, когда 33-летний житель поселка Прохладный возвращался с охоты вместе со своими детьми. Заряженное ружье нес 12-летниий сын мужчины.

«При неосторожном обращении мальчиком с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочке. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку по факту происшествия.