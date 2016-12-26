Макфола «уговорили» выразить Москве соболезнования в связи с крушением Ту-154

Москва, 26 декабря. Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил Москве соболезнования по поводу крушения Ту-154, однако на этот поступок его побудил разгневанный комментарий микроблогера в Twitter.

Все началось с того, что Макфол поздравил подписчиков с католическим Рождеством, причем на русском языке, что отметил один из его русскоязычных подписчиков. Он в резких выражениях пристыдил политика, отметив, что для россиян крушение самолета — национальная трагедия.

«Я сожалею о вашей трагедии», — написал Макфол.

В свое оправдание он заявил, что на момент написания твита не смотрел новости, а Рождество отмечает вместе с семьей в Монтане, передает Газета.Ru.