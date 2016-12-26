Массовый забег Дедов Морозов состоялся в Петербурге: не обошлось без мопса. ФАН-ТВ

В Петербурге состоялся предновогодний забег Дедов Морозов. Местом старта для добрых новогодних волшебников был выбран парк «Екатерингоф». В этом году желание пробежаться в ярко-красных одеяниях по украшенному городу выявили более сотни «дедушек». Любимые с детства сказочные персонажи соревнуются на дистанциях от 1 до 10 км. Тем, кто пришел на забег без костюмов, выдали красную куртку, ремень, шапку и накладную бороду. Кроме того, для выступающих вместе с собаками предусмотрен «Каникросс» – дистанция в 2,5 км. ФАН-ТВ наблюдает за тем, как сказочные персонажи финишируют в предновогоднем забеге.

Дед Мороз, который пришел вторым, признался, что его зовут Алексей, и рассказал о своих впечатлениях ФАН-ТВ.

– Мне очень понравилось! Очень здорово, отличная погода! Спасибо организаторам, отличное настроение у всех. Деды Морозы очень прикольные, и классный настрой у всех. Бежать было очень комфортно, удобно и здорово.

– Здесь серьезная конкуренция, столько дедов участвовало...

– Кончено, любые соревнования не исключают конкуренции, но побеждает тот, кто лучше готовился.

– Вы долго тренировались перед забегом?

– Я принимал участие в разных забегах и тренировался с лета этого года, и вот результаты: у меня порядка 15-ти забегов с июля этого года. Мы были в Беларуси и за границей бегали, а сегодня здесь.

Юлия в качестве Деда Мороза также принимала участие в веселой спортивной акции.

– Очень классная предновогодняя атмосфера! Очень было здорово бежать по улице: машины бибикают, все очень хорошо реагируют.

– Заранее готовились к забегу?

– Нет, я бегаю в принципе, поэтому за здоровый образ жизни, и решила поддержать забег.

– Много было сильных конкурентов в забеге?

– Нет, на самом деле, было легко занять первые места. Вот, например, один мой знакомый занял второе место, так что всё реально.

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Светлана принимает участие в забеге не одна, а вместе с собакой. Она тоже пообщалась с репортером ФАН-ТВ.

– Вы часто принимаете участие в подобных забегах, готовы к этому?

– Мы занимаемся ездовым спортом, поэтому готовы каждый день и ночь!

– А как зовут собаку?

– Алек.

– Часто ли бегаете с собакой? Это тяжелее или, наоборот, помогает?

– Помогает! Конечно, он тянет – очень сильный, мы бегаем через день.

– Как настрой перед забегом?

– Отличный! Будем первыми, наверное.

Дмитрий держит на руках свою собаку породы «мопс». Она не такая большая, но тоже готова к забегу, как и ее хозяин.

– Как настрой сегодня? Вы ведь будете бежать не один?

– Честно говоря, мы сегодня немного удивлены. Мы по утрам бегаем с моим любимым мопсом Руфусом и записались на забег с собаками, но по невнимательности я не дочитал, что это, оказывается, ездовая дисциплина, и нужно специальное оборудование. И, как вы видите, вокруг одни ездовые собаки. Мы сегодня будем в качестве такой шоу-пробежки и будем пытаться всех умилить.

– Я вижу, что Руфус подготовился и тоже в костюме Деда Мороза. Специально готовили его к забегу?

– Да, Руфус подготовился – ему сшили костюм Деда Мороза. Также он может пробежать 10 километров – мы с ним много тренировались и сегодня попробуем хотя бы пробежать не последними.

Двукратный победитель марафона «Белые ночи» Михаил Быков проводил разминку среди Дедов Морозов. Он рассказал ФАН-ТВ о том, как всё прошло.

– Мероприятие само по себе очень дружелюбное: здесь нет победителей и проигравших. Все молодцы. В любом случае, такие мероприятия дарят настроение. Плюс ко всему, близится Новый год, и все счастливые и довольные, в костюмах Дедов Морозов ходят.

– Нужны ли такие забеги перед Новым годом?

– Я думаю, что для новогоднего настроения такие мероприятия необходимы, потому что череда таких событий в беговом сообществе как раз и настраивает ребят на празднование Нового года. Это такая фишка, которая с удовольствием используется за границей, и, наконец, у нас это тоже начинает происходить.

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