FAN-TV Лента новостей
Массовый забег Дедов Морозов состоялся в Петербурге: не обошлось без мопса. ФАН-ТВ
ФАН-ТВ

Массовый забег Дедов Морозов состоялся в Петербурге: не обошлось без мопса. ФАН-ТВ

Сегодня 3:24
325

В Петербурге состоялся предновогодний забег Дедов Морозов. Местом старта для добрых новогодних волшебников был выбран парк «Екатерингоф». В этом году желание пробежаться в ярко-красных одеяниях по украшенному городу выявили более сотни «дедушек». Любимые с детства сказочные персонажи соревнуются на дистанциях от 1 до 10 км. Тем, кто пришел на забег без костюмов, выдали красную куртку, ремень, шапку и накладную бороду. Кроме того, для выступающих вместе с собаками предусмотрен «Каникросс» – дистанция в 2,5 км. ФАН-ТВ наблюдает за тем, как сказочные персонажи финишируют в предновогоднем забеге.

Дед Мороз, который пришел вторым, признался, что его зовут Алексей, и рассказал о своих впечатлениях ФАН-ТВ.

– Мне очень понравилось! Очень здорово, отличная погода! Спасибо организаторам, отличное настроение у всех. Деды Морозы очень прикольные, и классный настрой у всех. Бежать было очень комфортно, удобно и здорово.

– Здесь серьезная конкуренция, столько дедов участвовало...

– Кончено, любые соревнования не исключают конкуренции, но побеждает тот, кто лучше готовился.

– Вы долго тренировались перед забегом?

Забег Дедов Морозов состоялся в Петербурге: не обошлось без мопса. ФАН-ТВ

– Я принимал участие в разных забегах и тренировался с лета этого года, и вот результаты: у меня порядка 15-ти забегов  с июля этого года. Мы были в Беларуси и за границей бегали, а сегодня здесь.

Юлия в качестве Деда Мороза также принимала участие в веселой спортивной акции.

– Очень классная предновогодняя атмосфера! Очень было здорово бежать по улице: машины бибикают, все очень хорошо реагируют.

– Заранее готовились к забегу?

– Нет, я бегаю в принципе, поэтому за здоровый образ жизни, и решила поддержать забег.

– Много было сильных конкурентов в забеге?

– Нет, на самом деле, было легко занять первые места. Вот, например, один мой знакомый занял второе место, так что всё реально.

Смотрите также: Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Забег Дедов Морозов состоялся в Петербурге: не обошлось без мопса. ФАН-ТВ

Светлана принимает участие в забеге не одна, а вместе с собакой. Она тоже пообщалась с репортером ФАН-ТВ.

– Вы часто принимаете участие в подобных забегах, готовы к этому?

– Мы занимаемся ездовым спортом, поэтому готовы каждый день и ночь!

– А как зовут собаку?

Алек.

– Часто ли бегаете с собакой? Это тяжелее или, наоборот, помогает?

– Помогает! Конечно, он тянет – очень сильный, мы бегаем через день.

– Как настрой перед забегом?

– Отличный! Будем первыми, наверное.

Забег Дедов Морозов состоялся в Петербурге: не обошлось без мопса. ФАН-ТВ

Дмитрий держит на руках свою собаку породы «мопс». Она не такая большая, но тоже готова к забегу, как и ее хозяин.

– Как настрой сегодня? Вы ведь будете бежать не один?

– Честно говоря, мы сегодня немного удивлены. Мы по утрам бегаем с моим любимым мопсом Руфусом и записались на забег с собаками, но по невнимательности я не дочитал, что это, оказывается, ездовая дисциплина, и нужно специальное оборудование. И, как вы видите, вокруг одни ездовые собаки. Мы сегодня будем в качестве такой шоу-пробежки и будем пытаться всех умилить.

– Я вижу, что Руфус подготовился и тоже в костюме Деда Мороза. Специально готовили его к забегу?

– Да, Руфус подготовился – ему сшили костюм Деда Мороза. Также он может пробежать 10 километров – мы с ним много тренировались и сегодня попробуем хотя бы пробежать не последними.

Забег Дедов Морозов состоялся в Петербурге: не обошлось без мопса. ФАН-ТВ

Двукратный победитель марафона «Белые ночи» Михаил Быков проводил разминку среди Дедов Морозов. Он рассказал ФАН-ТВ о том, как всё прошло.

– Мероприятие само по себе очень дружелюбное: здесь нет победителей и проигравших. Все молодцы. В любом случае, такие мероприятия дарят настроение. Плюс ко всему, близится Новый год, и все счастливые и довольные, в костюмах Дедов Морозов ходят.

– Нужны ли такие забеги перед Новым годом?

– Я думаю, что для новогоднего настроения такие мероприятия необходимы, потому что череда таких событий в беговом сообществе как раз и настраивает ребят на празднование Нового года. Это такая фишка, которая с удовольствием используется за границей, и, наконец, у нас это тоже начинает происходить.

Смотрите также: У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

комментарии
Евгения Швецова; Андрей Ивашин
Новости партнеров
Эксклюзив

Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

Сегодня 13:09
84

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Сегодня 12:36
594

«Хромая утка» бандеровцу не товарищ: почему отменен визит Гройсмана в Израиль

Сегодня 12:33
361

Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске

Сегодня 12:30
263

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Сегодня 12:09
141
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Уродливое сумасшествие: Песков поставил диагноз глумившейся над жертвами Ту-154 Рынской

13:21

Подрядчик объявил о завершении строительства «Зенит-Арены» в Петербурге

13:20

Песков объяснил, как отсутствие Лукашенко скажется на работе саммитов ЕАЭС и ОДКБ

13:19

Глава Кубани рассказал, как сочинцы на лодках пытались спасти выживших в катастрофе Ту-154

13:11

Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

13:09

Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ РФ в 2017 году

13:08

Докризисный уровень: полпред ДНР охарактеризовал ситуацию в Донбассе

13:06

Скорбящие по Доктору Лизе москвичи возлагают цветы у офиса «Справедливой помощи»

13:04

Стало известно, какие вещи обнаружены на месте крушения Ту-154 в Черном море

13:03

Глава Минкультуры РФ обещает обязательно восстановить ансамбль Александрова

13:01

Медведев обещает оказать помощь семьям жертв авиакатастрофы Ту-154

12:58

Утверждены новые тарифы на проезд в петербургском метрополитене

12:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Уродливое сумасшествие: Песков поставил диагноз глумившейся над жертвами Ту-154 Рынской
Читать
Закрыть