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Глава Минэкономразвития Крыма уходит в правительство Севастополя
Россия

Глава Минэкономразвития Крыма уходит в правительство Севастополя

Вчера 3:08
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Глава Минэкономразвития Крыма уходит в правительство Севастополя

Севастополь, 26 декабря. Уходящий в отставку министр экономического развития Крыма Валентин Демидов заявил о намерении устроиться на работу в правительство Севастополя.

По словам Демидова его полномочия на посту главы Минэкономразвития Крыма заканчиваются уже 30 декабря 2016 года.

«В 2017 году планирую работать в правительстве Севастополя. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря 2016 года», — цитирует слова Демидова «РИА Новости». 

Министр экономического развития Крыма подчеркнул, что обсуждал возможность своего перехода с главой региона Сергеем Аксеновым. Также, по сообщению издания «Газета.ru», отставку Валентина Демидова в связи с переходом на новое место работы подтвердили в администрации Крыма.

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Алексей Громов
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