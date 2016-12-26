Глава Минэкономразвития Крыма уходит в правительство Севастополя

Севастополь, 26 декабря. Уходящий в отставку министр экономического развития Крыма Валентин Демидов заявил о намерении устроиться на работу в правительство Севастополя.

По словам Демидова его полномочия на посту главы Минэкономразвития Крыма заканчиваются уже 30 декабря 2016 года.

«В 2017 году планирую работать в правительстве Севастополя. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря 2016 года», — цитирует слова Демидова «РИА Новости».

Министр экономического развития Крыма подчеркнул, что обсуждал возможность своего перехода с главой региона Сергеем Аксеновым. Также, по сообщению издания «Газета.ru», отставку Валентина Демидова в связи с переходом на новое место работы подтвердили в администрации Крыма.