FAN-TV Лента новостей
Эксперты назвали Ту-154 «надежной и предсказуемой машиной»
Технологии

Эксперты назвали Ту-154 «надежной и предсказуемой машиной»

Вчера 3:38
101

Эксперты назвали Ту-154 «надежной и предсказуемой машиной»

Москва, 26 декабря. Ту-154 — самолет, достаточно «строгий в пилотировании» и потому требующий от пилотов высокой квалификации, но при этом вполне надежный и предсказуемый, уверены эксперты летного дела. 

Бывший военный летчик-командир охарактеризовал машину как «строгую в пилотировании, но вполне надежную и предсказуемую». 

«Он никогда не считался «учебной партой», и командирами экипажей всегда назначали людей с опытом. Почувствовать разницу пилот может только тактильно, когда машина выполняет определенные операции», — приводит слова эксперта газета «Известия». 

Несмотря на то, что разбившийся Ту-154 был довольно «возрастной» машиной, в 2009 году он прошел серьезные ремонт и с тех пор находился в воздухе не менее 23 часов в месяц. За штурвалом находились одни из самых опытных летчиков — именно они выводили к цели фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-30См и Су-25 при перелетах на авиабазу Хмеймим.

Напомним, самолет Ту-154 разбился сегодня рано утром. На его борту находилось 92 человека — российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты. Как ранее сообщала Газета.Ru, семьям погибших участников ансамбля выплатят компенсации в размере 1 млн рублей. 

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
326

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
320

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
218

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
445

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
815
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев

1:55

Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

1:49

Крушение Ту-154: безжалостность татарстанского «Яблока» проверит прокурор

1:43

Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине

1:39

Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

1:28

Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

1:24

Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

1:16

Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

1:07

Настоящая любовь: пес два дня охранял на рельсах раненую подругу в Закарпатье

0:54

Король Саудовской Аравии пожертвует пять миллионов долларов жителям Сирии

0:51

Крушение Ту-154: в Тбилиси разделили скорбь россиян

0:51

Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

0:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев
Читать
Закрыть