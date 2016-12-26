Эксперты назвали Ту-154 «надежной и предсказуемой машиной»

Москва, 26 декабря. Ту-154 — самолет, достаточно «строгий в пилотировании» и потому требующий от пилотов высокой квалификации, но при этом вполне надежный и предсказуемый, уверены эксперты летного дела.

Бывший военный летчик-командир охарактеризовал машину как «строгую в пилотировании, но вполне надежную и предсказуемую».

«Он никогда не считался «учебной партой», и командирами экипажей всегда назначали людей с опытом. Почувствовать разницу пилот может только тактильно, когда машина выполняет определенные операции», — приводит слова эксперта газета «Известия».

Несмотря на то, что разбившийся Ту-154 был довольно «возрастной» машиной, в 2009 году он прошел серьезные ремонт и с тех пор находился в воздухе не менее 23 часов в месяц. За штурвалом находились одни из самых опытных летчиков — именно они выводили к цели фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-30См и Су-25 при перелетах на авиабазу Хмеймим.

Напомним, самолет Ту-154 разбился сегодня рано утром. На его борту находилось 92 человека — российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты. Как ранее сообщала Газета.Ru, семьям погибших участников ансамбля выплатят компенсации в размере 1 млн рублей.