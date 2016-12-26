Киев, 26 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента Украины Юрия Бирюкова, поглумившегося над гибелью людей в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Захарова отметила, что представители власти на Украине придерживаются националистических и радикальных взглядов. Она добавила, что причины такой реакции понятны российскому внешнеполитическому ведомству.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и российскому народу.