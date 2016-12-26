Младший сын Лукашенко рассказал о своих перспективах стать президентом Белоруссии

Минск, 26 декабря. Младший Сын Александра Лукашенко 12-летний Николай не хотел бы становиться президентом Белоруссии. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

О планах на будущее Николай Лукашенко рассказал юному журналисту из России 11-летнему Егору Гришину. В ответ на вопрос сверстника, сын президента ответил что «не уверен, что готов» стать преемником отца на посту президента Белоруссии.

«Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов», - цитирует слова Николай Лукашенко издание.

По словам сына Александра Лукашенко, он задумывается о медицинской карьере или стезе военного.