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Музыкант Джордж Майкл скончался в своем доме в Великобритании
Общество

Музыкант Джордж Майкл скончался в своем доме в Великобритании

Вчера 2:37
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Музыкант Джордж Майкл скончался в своем доме в Великобритании

Лондон, 26 декабря. Легендарный певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет.

По данным телеканала NBC, смерть певца была зафиксирована в 13.42 по Гринвичу (16.42 мск). Причины кончины не сообщается, однако телеканал отмечает, что певец умер в своем доме в графстве Оскфордшир на юге Англии. Также NBC сообщает, что пока полиция не нашла в смерти Джорджа Майкла подозрительных обстоятельств.

Напомним, настоящее имя певца Йоргос Кириакос Панайоту. Он родился в Лондоне 25 июня 1963 года. За время музыкальной карьеры Джордж Майкл выпустил более ста миллионов копий своих записей и стал обладателей двух престижных премий «Грэмми».

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Алексей Громов
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