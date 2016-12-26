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Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы
Общество

Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы

Вчера 2:54
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Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы

Грозный, 26 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение присвоить детской клинической больнице в Грозном имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки. О своем решении он сообщил в Instagram. 

Кадыров отметил, что Елизавета Глинка посвятила жизнь «самому благородному делу  — спасению детей из горячих точек». Глава республики подчеркнул, что имея блестящее медицинское образование, Глинка могла бы спокойно работать в больнице, но вместо этого она «выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи».

«Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны республиканской детской клинической больнице в городе Грозном», — сообщил Кадыров. 

Как сообщает Газета.Ru, Кадыров также посмертно наградил медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» погибшего в крушении Ту-154 руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова дирижера Валерия Халилова.

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Владимир Багров
#рамзан кадыров #елизавета глинка
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