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Юнкер выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154
Общество

Юнкер выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Вчера 2:19
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Юнкер выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Москва, 26 декабря. Председатель еврокомиссии Жан-Клод  Юнкер выразил президенту России Владимиру Путину и всем россиянам соболезнования в связи с крушением Ту-154. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).

Юнкер написал, что он узнал о трагедии в Черном море с «глубокой грустью». Также в заявлении глава ЕК обращаясь к Владимиру Путину, выражает искренние соболезнования.

«В этот святой день мои мысли с жертвами, их семьями и любимыми. От своего имени и от имени всей Еврокомиссии я хотел бы выразить вам и через вас все нации мои искренние соболезнования», — говорится в заявлении Юнкера.

Самолет Ту-154 упал в Черное море накануне утром. Судно вылетело из Сочи и через несколько минут пропало с экранов радара. Минобороны сообщило, что на борту самолета находились артисты, военные и журналисты, направлявшиеся в Сирию. В общей сложности в трагедии погиб 91 человек.

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Алексей Громов
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