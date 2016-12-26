Юнкер выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Москва, 26 декабря. Председатель еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил президенту России Владимиру Путину и всем россиянам соболезнования в связи с крушением Ту-154. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).

Юнкер написал, что он узнал о трагедии в Черном море с «глубокой грустью». Также в заявлении глава ЕК обращаясь к Владимиру Путину, выражает искренние соболезнования.

«В этот святой день мои мысли с жертвами, их семьями и любимыми. От своего имени и от имени всей Еврокомиссии я хотел бы выразить вам и через вас все нации мои искренние соболезнования», — говорится в заявлении Юнкера.

Самолет Ту-154 упал в Черное море накануне утром. Судно вылетело из Сочи и через несколько минут пропало с экранов радара. Минобороны сообщило, что на борту самолета находились артисты, военные и журналисты, направлявшиеся в Сирию. В общей сложности в трагедии погиб 91 человек.