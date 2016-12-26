Был Донбасс, теперь Сирия: СМИ рассказали, о чем болело сердце Доктора Лизы
Москва, 26 декабря. Известный общественный деятель, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла накануне утром в крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Знакомые делятся воспоминаниями о Докторе Лизе: в их сердцах она останется одновременно строгим и любящим человеком, который целью своей жизни выбрал помощь людям. В последнее время главными заботами Доктора Лизы стали Донбасс и Сирия.
В прошлом году Доктор Лиза ездила в Донбасс, чтобы помогать там больным детям. Из охваченного войной региона она увезла на лечение в Россию 12 детей, в том числе страдающих различными пороками или раковыми заболеваниями. Во время посещения реабилитационного центра в Донецке Доктор Лиза подходила к каждому ребенку и обнимала его, а если требовалось, на руках несла из автобуса в вагон.
При этом она не считала, что делает что-то сверхъестественное, отмечают те, кто ее знал.
«Я обычная жена и мать», — говорила Глинка.
С началом операции ВКС РФ в Сирии страдающая от бедствий войны ближневосточная страна также стала заботой Глинки.
«Меня на всё не хватает, был Донбасс, теперь Сирия. А я хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет», — признавалась Доктор Лиза, передает газета «Известия».