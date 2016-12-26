Невеста погибшего в Ту-154: Саша приходил ко мне во сне под утро

Москва, 26 декабря. Невеста погибшего в авиакатастрофе Ту-154 Александра Штуко рассказала, что возлюбленный приходил к ней во сне, разбудил, и вытер слезы.

После Нового года молодые хотели сыграть свадьбу, отправиться в путешествие и приобрести свой дом. Юлия рассказывает, что перед полетом Александр был совершенно спокоен, хотя обычно переживал. Но на этот раз молодой человек ожидал спокойного полета.

По словам девушки, Александр прислал ей фотографии, где он играет в нарды вместе с другими ребятами в хвосте самолета.

Ранее Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура в России.