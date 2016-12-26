Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска

Дамаск (Сирия), 26 декабря. Террористы в утро Рождества открыли огонь по христианскому кварталу Аль-Касса в столице Сирии Дамаске.

Как сообщают местные СМИ, обстрел был произведен в тот момент, когда в сирийской столице шли церковные службы.

По информации источника в правоохранительных органах, террористами были выпущены три минометных снаряда, их разорвало рядом с французским госпиталем. Здание в результате атаки получило значительные повреждения, о наличии жертв и пострадавших пока не сообщалось.

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