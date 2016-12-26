Шойгу принял решение назвать больницу Минобороны именем Елизаветы Глинки

Москва, 26 декабря. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу принял решение дать одному из медучреждений ведомства имя погибшей во время крушения Ту-154 Елизаветы Глинки.

По словам первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, Доктор Лиза много раз помогала доставлять гуманитарные грузы жителям Сирии. Он подчеркнул, что дело руководительницы фонда «Справедливая помощь» будет доведено до конца.

«Министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени», — заявил журналистам Цаликов.

Напомним, Елизавета Глинка находилась на борту лайнера, который накануне потерпел крушение в акватории Черного моря. Самолет направлялся в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим праздником и передать гуманитарную помощь.