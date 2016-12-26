Венесуэла выразила соболезнования России в связи с крушением Ту-154

Каракас, 26 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и народу России в связи с крушением авиалайнера Ту-154. Заявление Мадуро опубликовала глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес в социальной сети Twitter.

Президент Венесуэлы выразил глубокие соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину, а также народу России в связи со смертью людей в результате крушения Ту-154.

Ранее Владимир Винокур назвал погибших артистов ансамбля имени Александрова героями и солдатами, встретившими смерть на посту.