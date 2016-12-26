Президент Польши выразил соболезнования Путину после крушения Ту-154

Варшава, 26 декабря. Президент Польши Анджей Дуда направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования с связи с трагедией с самолетом Ту-154.

В послании польского лидера сказано, что народ соболезнует родственникам пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе.

«Уважаемый господин президент, примите мои соболезнования в связи с сегодняшней авиакатастрофой Ту-154. Трaгическая гибель артистов ансамбля им. Александрова является невосполнимой утрaтой для рoссийской культуры», — сказано в послании Анджея Дуды.

Напомним, самолет Ту-154, который летел в аэропорт «Хмеймим» в сирийской Латакии, рано утром 25 декабря рухнул в Черное море недалеко от Сочи. Сотрудники министерства обороны, музыканты и журналисты направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом.