Винокур: Артисты ансамбля имени Александрова погибли как солдаты и герои

Москва, 26 декабря. Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения авиалайнера Ту-154 в Сочи.

Винокур сказал, что артисты летели в Сирию с добрыми намерениями, хотели поддержать российских военных. Он подчеркнул, что жертвы трагедии погибли как настоящие солдаты и герои — на посту.

Российский певец также вспомнил, что и сам недавно летал САР на самолете, потерпевшем крушение.

Ранее сообщалось, что панихиды в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных церквях России 26 декабря.