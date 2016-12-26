Кадыров: Лицемеры использовали трагедию с Ту-154 для борьбы с политикой России

Грозный, 26 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал глумление ряда россиян и украинцев над крушением лайнера в Черном море.

Чеченский лидер на своей странице в социальной сети отметил, что большинство россиян принесли соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, за рубежом иностранцы приносят цветы к российским дипломатическим представительствам. При этом на Украине местные жители соболезнуют, а чиновники приносят к зданию посольства России «боярышник».

«Трагическую гибель людей эти лицемеры используют как основу борьбы с внутренней и внешней политикой России», — написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети.

Глава Чечни заявил, что те, что считает трагедию с Ту-154 поводом для глумления, хотят развязать войну и уничтожить государство.

Напомним, утром 25 декабря около Сочи потерпел крушение самолет, который направлялся в провинцию Латакия в Сирии, чтобы поздравить российских военнослужащих с наступающим праздником. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, никто не выжил.