Путин объявил 26 декабря в России днем траура по жертвам катастрофы Ту-154

Москва, 26 декабря. Понедельник, 26 декабря, указом президента России Владимира Путина объявлен в стране общенациональным днем траура в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент страны выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

26 декабря в стране объявлен днем общенационального траура. В этот день во всех госучреждениях будут приспущены российские флаги, в учреждениях культуры не будет проходить развлекательных мероприятий, подобные программы исключат из сетки вещания телеканалов.

Также указом президент поручил Правительству РФ и региональным властям оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

Напомним, сегодня рано утром потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ. На борту находилось 92 человека, в том числе военные, артисты ансамбля имени Александрова, общественный деятель Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также журналисты нескольких телеканалов.