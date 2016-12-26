Миронов предложил лишить Бабченко и Рынску гражданства РФ

Санкт-Петербург, 26 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить гражданства РФ Аркадия Бабченко и Божену Рынску за глумление над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Милонов на своей странице в Facebook предложил не просто лишить гражданства Бабченко и Рынску, но и распродать их имущество, а вырученные средства направить в Фонд Доктора Лизы для детей ДНР.

Напомним, светская львица и колумнистка Божена Рынска, а также журналист «Эха Москвы» Аркадий Бабченко в пренебрежительном тоне высказались о жертвах крушения Ту-154.