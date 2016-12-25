Сирия: ВКС РФ передали жителям Алеппо 11 тонн гумпомощи

Алеппо (Сирия), 25 декабря. Жители Алеппо получили от российских военных 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

За последние сутки ВКС РФ провели в освобожденном сирийском городе пять гуманитарных акций. В Жирбине жители получили порядка пяти тонн, в Шейх-Максуде — около двух тонн, в Сахуре-3 и Ансари — по две тонны.

Жители Алеппо также могут получить горячее питание и предметы первой необходимости в специальных пунктах.