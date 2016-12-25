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Панихиды по погибшим при крушении Ту-154 пройдут во всех православных храмах России
Общество

Панихиды по погибшим при крушении Ту-154 пройдут во всех православных храмах России

25.12.2016 23:58
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Панихиды по погибшим при крушении Ту-154 пройдут во всех православных храмах России

Москва, 25 декабря. В понедельник, 26 декабря, во всех православных храмах России пройдут панихиды в память погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата. 

26 декабря в связи с крушением самолета объявлен в России днем общенационального траура. 

«По благословению Святейшего Патриарха завтра, 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе», — говорится в сообщении.

Богослужение в главном храме страны — храме Христа Спасителя — начнется около 09.30 мск. 

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Владимир Багров
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