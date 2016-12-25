МЧС РФ увеличило группировку водолазов в районе крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Группировка водолазов в районе падения самолета Ту-154 Минобороны РФ увеличена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный центр МЧС.

Уточняется, что поисковые работы в зоне крушения самолета ведутся беспрерывно. На данный момент в них учавствуют десять кораблей МЧС. Часть из них оснащена гидроакустическим оборудованием.

Кроме того, увеличено количество водолазов с глубоководными аппаратами «Фалькон».

Также сообщается, что погодные условия дают возможность не останавливать поисковые работы в ночное время. На месте происшествия работают прожекторы, а также световые башни.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера Ту-154 находился экс-вокалист группы «Любэ».