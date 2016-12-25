Муж Доктора Лизы прервал молчание после гибели супруги

Москва, 25 декабря. Супруг Доктора Лизы Глеб Глинка опубликовал на своей странице в социальной сети пост, посвященный погибшей супруге.

В память о супруге он разместил на странице в Facebook строки из молитвы об усопших.

«Со святыми упокой, Господи, душу рабы твоей, Элизабет. Вечная память», — написал Глеб Глинка на своей странице в социальной сети.

Напомним, специалист по паллиативной медицине и общественный деятель Елизавета Глинка находилась на борту самолета, который в воскресенье утром потерпел крушение в акватории Черного моря рядом с Сочи. Пассажиры Ту-154 направлялись в провинцию Латакия в Сирии, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.