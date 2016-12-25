Захарова призвала банить «скотобазу», глумящуюся на крови жертв крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала либеральную общественность отправлять в бан тех, кто глумится над катастрофой Ту-154. Таких людей она назвала «скотобазой» и «мертвыми душами».

«Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Иначе не будет у либеральной идеи будущего», — отметила Захарова в своей записи в Facebook.

Захарова подчеркнула, что либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодерством.

Представитель МИД отметила, что жители России на многие вещи смотрят по-разному, однако нужно уметь договариваться - об этом говорила и общественный деятель Доктор Лиза, также погибшая в крушении самолета.