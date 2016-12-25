Москва, 25 декабря. Бортовые самописцы авиалайнера Ту-154 не были оснащены радиомаяками. Об этом сообщил глава министерства транспорта РФ Максим Соколов, на которого возложено руководство по расследованию обстоятельств авиакатастрофы Ту-154 в Черном море.

Соколов сообщил, что черные ящики к настоящему моменту не найдены. Их поиски продолжатся на дне, среди фрагментов воздушного судна. Надеюсь, они сохранились, — отметил министр транспорта.

Соколов также сообщил, что поиск самописцев осуществляется группой водолазов на глубинах до 60 метров.

Ранее стало известно, что в авиакатастрофе Ту-154 погиб участник группы «Любэ».