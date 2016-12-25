Бывший бэк-вокалист «Любэ» погиб в крушении Ту-154

Москва, 25 декабря. На борту разбившегося сегодня недалеко от Сочи самолета Минобороны находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин. Об этом сообщил руководитель «Центра Игоря Матвиенко» Андрей Лукинов.

Насибулин был в составе группы в начале 1990-х гг. Он являлся одним из артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», — приводит слова Лукинова РИА Новости.

Лукинов напомнил, что «Любэ» неоднократно записывала песни совместно с ансамблем имени Александрова. В частности, в октябре коллективы записали гимн Сухопутных войск.