Источник: Ту-154 тщательно охраняли в аэропорту Сочи

Москва, 25 декабря. Авиалайнер Ту-154 тщательно охраняли, а пассажиров и багаж досматривали.

В Мордоке самолет должен был пройти дозаправку. Однако сложные погодные условия внесли коррективы. Посадку перенесли в Адлер. В аэропорту Сочи о посадке заранее не знали.

При этом в Адлере воздушное судно было взято под охрану, — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Накануне спасателям удалось определить точное место крушения самолета Ту-154. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.