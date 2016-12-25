Общественники требуют призвать #БоженуКОтвету за глумление над катастрофой Ту-154

Москва, 25 декабря. Общественное движение АгитПолк запустило акцию #БоженуКОтвету, участники которой требуют призвать светскую львицу к ответу за глумливые высказывания по поводу авикатастрофы с бортом Минобороны РФ.

Как сообщил активист движения Павел Правдоруб, цель акции — обратить внимание СКР и других ответственных инстанций на скандальные высказывания Божены Рынски и привлечь ее к ответу.

«Божена Рынска — не просто частный человек, она — известный колумнист, светский обозреватель, и к заявлениям таких людей общество относится с повышенным вниманием. Тем более что есть ситуации, которые при любом раскладе должны вызвать сочувствие и уважение, а не глумливость», — подчеркнул Правдоруб в беседе с Life.ru.

К настоящему моменту к акции присоединились порядка 1,5 тыс. человек.