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Общественники требуют призвать #БоженуКОтвету за глумление над катастрофой Ту-154
Общество

Общественники требуют призвать #БоженуКОтвету за глумление над катастрофой Ту-154

Вчера 22:53
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Общественники требуют призвать #БоженуКОтвету за глумление над катастрофой Ту-154

Москва, 25 декабря. Общественное движение АгитПолк запустило акцию #БоженуКОтвету, участники которой требуют призвать светскую львицу к ответу за глумливые высказывания по поводу авикатастрофы с бортом Минобороны РФ. 

Как сообщил активист движения Павел Правдоруб, цель акции — обратить внимание СКР и других ответственных инстанций на скандальные высказывания Божены Рынски и привлечь ее к ответу.  

«Божена Рынска  — не просто частный человек, она — известный колумнист, светский обозреватель, и к заявлениям таких людей общество относится с повышенным вниманием. Тем более что есть ситуации, которые при любом раскладе должны вызвать сочувствие и уважение, а не глумливость», — подчеркнул Правдоруб в беседе с Life.ru

К настоящему моменту к акции присоединились порядка 1,5 тыс. человек. 

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Владимир Багров
#божена рынска
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Некоторые жертвы крушения Ту-154 были в спасательных жилетах
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