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Минобороны РФ выплатит семьям погибших в крушении Ту-154 по 5,8 млн рублей
Общество

Минобороны РФ выплатит семьям погибших в крушении Ту-154 по 5,8 млн рублей

25.12.2016 22:08
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Минобороны РФ выплатит семьям погибших в крушении Ту-154 по 5,8 млн рублей

Москва, 25 декабря. Минобороны РФ выплатит по 5,8 миллиона рублей компенсации семьям каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

Родственники военнослужащих и гражданских служащих ведомств, погибших в сегодняшней катастрофе после вылета из Сочи, получат компенсацию в размере более пяти миллионов рублей. Напомним, что этим утром авиалайнер Ту-154, направлявшийся в Латакию, пропал с радаров. Позже стало известно о гибели 92 человек, среди которых были музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты, руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

 

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Ирина Селезнева
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