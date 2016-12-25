Минобороны РФ выплатит семьям погибших в крушении Ту-154 по 5,8 млн рублей

Москва, 25 декабря. Минобороны РФ выплатит по 5,8 миллиона рублей компенсации семьям каждого погибшего при крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

Родственники военнослужащих и гражданских служащих ведомств, погибших в сегодняшней катастрофе после вылета из Сочи, получат компенсацию в размере более пяти миллионов рублей. Напомним, что этим утром авиалайнер Ту-154, направлявшийся в Латакию, пропал с радаров. Позже стало известно о гибели 92 человек, среди которых были музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты, руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.