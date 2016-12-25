Провал Обамы: штаб Трампа об отсутствии США на переговорах о Сирии

Вашингтон, 25 декабря. Провалом внешнеполитического курса Барака Обамы на Ближнем Востоке назвали в штабе избранного президента Соединенных Штатов отсутствие США на переговорах о Сирии.

Об этом напрямую и без прикрас в эфире Fox News сказал Ньют Гингрич, которого считают ближайшим доверенным лицом Дональда Трампа. Прежде всего, речь шла о московских переговорах с участием Турции и Ирана, — заострил внимание бывший спикер Палаты представителей Конгресса США.

Как заявил политик, подобными действиями, а вернее — бездействиями, США достигли тупика. «Я считаю, что Трамп осознает полный провал внешнеполитической стратегии Обамы-Керри-Клинтон в этом регионе», — резюмировал Ньют Гингрич.