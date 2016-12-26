Новости США: Трамп пересмотрит борьбу с экстремизмом, демократы не верят в закрытие Trump Foundation

Новости США, 25 декабря. Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд. Джейсон Миллер отказался от поста в Белом доме. Республиканская партия взялась за пересмотр программы борьбы с экстремизмом.

Закрыть или не закрыть?

Избранный президент США Дональд Трамп намерен распустить свой благотворительный фонд. По данным американских СМИ, республиканец принял такое решение, чтобы не допустить конфликта интересов между своей деятельностью на посту главы государства и бизнесом.

«Фонд проделал огромную работу на протяжении нескольких лет, вкладывая миллионы долларов в множество организаций, включая поддержку ветеранов, правоохранительных органов и детей», — подчеркивается в заявлении.

Между тем в прокуратуре Нью-Йорка заявили, что фонд не может быть закрыт до завершения расследования. Напомним, что в сентябре в отношении организации начали проверку из-за «сомнительных» финансовых операций.

Ранее фонд Трампа также оказался в центре нескольких скандалов. В частности, СМИ сообщали, что миллиардер не перечислял в фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные на благотворительность деньги в личных целях.

Семья приоритетнее Белого Дома

Джейсон Миллер, официальный представитель избранного президента Америки Дональда Трампа, отказался от предложения главы государства занять при новой администрации пост директора по коммуникациям в Белом доме.

Как уточнил Миллер, его решение связано исключительно с желанием проводить больше времени с семьей. Чиновник сообщил, что его жена и он уже в следующем месяце ждут появления на свет своего второго ребенка.

«Семья в настоящее время должна быть моим главным приоритетом, поэтому я не могу себе позволить занять новый пост, который требует столько сил», — сообщил Миллер.

Чиновники команды Трампа уже знают о решении Миллера. Полномочия директора по коммуникациям Белого дома возьмет на себя Шон Спайсер – представитель Национального комитета Республиканской партии. Ранее он был выдвинут на пост помощника и пресс-секретаря президента.

Трамп сменит курс в борьбе с экстремизмом

Команда избранного президента США Дональда Трампа запросила имена всех чиновников, которые работают с программой по борьбе с экстремизмом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, предоставивших соответствующие документы.

Запросы, адресованные Госдепартаменту и Министерству внутренней безопасности США, содержат список программ, направленных на предотвращение насилия со стороны экстремистов, в том числе и вербовку боевиков исламистских группировок в США и за рубежом.

Команда Трампа не смогла оперативно прокомментировать эту информацию. Некоторые источники агентства выразили опасения, что новая администрация может отменить все те меры по борьбе с экстремизмом, которые были приняты администрацией Барака Обамы.