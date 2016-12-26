Новости США: Трамп пересмотрит борьбу с экстремизмом, демократы не верят в закрытие Trump Foundation

Новости США, 25 декабря. Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд. Джейсон Миллер отказался от поста в Белом доме. Республиканская партия взялась за пересмотр программы борьбы с экстремизмом.
Избранный президент США Дональд Трамп намерен распустить свой благотворительный фонд. По данным американских СМИ, республиканец принял такое решение, чтобы не допустить конфликта интересов между своей деятельностью на посту главы государства и бизнесом.
«Фонд проделал огромную работу на протяжении нескольких лет, вкладывая миллионы долларов в множество организаций, включая поддержку ветеранов, правоохранительных органов и детей», — подчеркивается в заявлении.
Между тем в прокуратуре Нью-Йорка заявили, что фонд не может быть закрыт до завершения расследования. Напомним, что в сентябре в отношении организации начали проверку из-за «сомнительных» финансовых операций.
Ранее фонд Трампа также оказался в центре нескольких скандалов. В частности, СМИ сообщали, что миллиардер не перечислял в фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные на благотворительность деньги в личных целях.
Джейсон Миллер, официальный представитель избранного президента Америки Дональда Трампа, отказался от предложения главы государства занять при новой администрации пост директора по коммуникациям в Белом доме.
Как уточнил Миллер, его решение связано исключительно с желанием проводить больше времени с семьей. Чиновник сообщил, что его жена и он уже в следующем месяце ждут появления на свет своего второго ребенка.
«Семья в настоящее время должна быть моим главным приоритетом, поэтому я не могу себе позволить занять новый пост, который требует столько сил», — сообщил Миллер.
Чиновники команды Трампа уже знают о решении Миллера. Полномочия директора по коммуникациям Белого дома возьмет на себя Шон Спайсер – представитель Национального комитета Республиканской партии. Ранее он был выдвинут на пост помощника и пресс-секретаря президента.
Команда избранного президента США Дональда Трампа запросила имена всех чиновников, которые работают с программой по борьбе с экстремизмом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, предоставивших соответствующие документы.
Запросы, адресованные Госдепартаменту и Министерству внутренней безопасности США, содержат список программ, направленных на предотвращение насилия со стороны экстремистов, в том числе и вербовку боевиков исламистских группировок в США и за рубежом.
Команда Трампа не смогла оперативно прокомментировать эту информацию. Некоторые источники агентства выразили опасения, что новая администрация может отменить все те меры по борьбе с экстремизмом, которые были приняты администрацией Барака Обамы.