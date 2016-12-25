Актриса Чурсина рассказала, что спасло ее от гибели при крушении Ту-154

Москва, 25 декабря. Актриса Ольга Чурсина рассказала, что должна была вылететь в Сирию на самолете Ту-154, который потерпел крушение в акватории Черного моря. Однако артистка избежала гибели благодаря интуиции продюсера.

По словам артистки, вместе с командой «Кинодесант» она должна была поздравить российских военнослужащих в Сирии с Новым годом, однако в последний момент запланированный перелет был перенесен.

«Наша команда «Кинодесант» должна была лететь в Сирию на Ту-154, который разбился, и только благодаря интуиции нашего продюсера даты поменялись в последний момент. С Новым годом поздравлять российских военных отправился ансамбль им. Александрова, а нас перенесли на Рождество!» — цитирует ее Life.ru.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что поисково-спасательная операция в районе крушения самолета Ту-154 будет продолжена в круглосуточном режиме. Напомним, что на борту воздушного судна находились военные, журналисты и участники ансамбля имени А. В. Александрова. В числе пассажиров была Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

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