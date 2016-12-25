МЧС РФ опубликовало видео с места крушения Ту-154

Сочи, 25 декабря. Представители МЧС Российской Федерации опубликовали видеозапись, на которой демонстрируется работа спасателей в районе крушения самолета Ту-154.

В масштабной поисково-спасательной операции в Сочи задействовано множество военных кораблей, а также вертолетов.

Напомним, ранее пресс-служба министерства обороны России проинформировала о том, что операция в акватории Черного моря проводится в круглосуточном режиме.

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