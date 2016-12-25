Ирак: США начали бить артиллерией по позициям ИГ в Мосуле

Мосул, 25 декабря. Американские военные, расположенные в Ираке, начали наносить артиллерийские удары по позициям боевиков «Исламского государства» в Мосуле.

«Американские силы обстреливают из артиллерии позиции ИГ в Мосуле», — сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на военный источник.

Отметим, что до сегодняшнего дня наземные силы США не принимали непосредственного участия в боевых действиях в Ираке. Помощь Соединенных Штатов иракской армии ограничивалась поддержкой с воздуха.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Ирака и Сирии. Иракский город Мосул был захвачен исламистами в 2014 году и с тех пор считается оплотом ИГ в Ираке.