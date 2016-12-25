Киевляне ответили своей ТВ-пропаганде: к посольству России в Киеве понесли цветы

Киев, 25 декабря. «Россия. Скорбим вместе с вами. Украина» - написали отважные киевляне на листочках бумаги, которые вложили в букеты.

К посольству России в Киеве, которое вот уже три года находится в осаде, простые киевляне несут десятки букетов цветов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Украинцы к вечеру стали приносить цветы к зданию посольства России в Киеве, хотя за весь день 25 декабря этого не сделал ни один житель города.

Однако, к вечеру воскресенья к посольству стали приходить люди – кто с цветами, кто с венками, кто просто с листочком бумаги, на котором было написано «Россия. Скорбим вместе с вами. Украина».

На глазах нашего корреспондента подошла мать с дочкой, принесли цветы и поклонились. Обе беззвучно плакали, затем молча ушли.

Как сообщает корреспондент ФАН с места, полицейские не препятствуют киевлянам выражать свою позицию, но сами комментируют ситуацию очень аккуратно.

«Поймите, мы не можем сейчас говорить все, что считаем нужным. Но люди всегда должны оставаться людьми, даже сейчас, даже в такое время», - сказал корреспонденту ФАН один из полицейских возле здания российского посольства.